Количество наблюдателей ОБСЕ в Украине возрастет до 500 человек.

Об этом сообщил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (Киев) Александр Хуг сегодня на пресс-конференции в Днепрорпетровске, передает кореспондент УНИАН.

«Сейчас в Киеве группа новых наблюдателей ОБСЕ проходит специальную подготовку. В основном они изучают правила безопасности, а также основные методы ведения работы. Вскоре они будут отправлены в места, где будут работать постоянно. Многие из них отправятся на восток Украины для осуществления мандата, который получила миссия в марте этого года», - отметил Хуг.

По его словам, мандат не будет ограничен выполнением Минского протокола и меморандума.

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Хуг подчеркнул, что наблюдатели, которые поедут на Восток Украины, будут там работать только при наличия обеспечения необходимых мер безопасности.

«Мы - гражданская наблюдательная миссия и в своей работе не применяем оружие. Поэтому очень важно, чтобы наши наблюдатели были должным образом защищены. Часть этой защиты - это соответствующее оборудование, такое как бронированные машины, без которых миссия работать не будет. Это нововведение согласовано и поддержано всеми странами-участниками ОБСЕ», - сказал Хуг.