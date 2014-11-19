Порошенко и Путина пригласили в Прагу на годовщину освобождения Освенцима

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек, передает радио "Свобода".

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В сообщении отмечается, что на мероприятие, которое состоится 26 января 2015 года в Праге, должны также прибыть лидеры США, Великобритании и Франции.

В чешских политических кругах новость о возможном приезде в Прагу президента России вызвала спорную реакцию. Поддержал приглашение Путина премьер Богуслав Соботка. "Красная армия освободила Восточную Европу, включая Освенцим. Это нельзя отрицать только потому, что российский режим нарушает международное право по Украине",‒ отметил премьер-министр.

В то же время заместитель председателя правоцентристской партии ТОР 09 Елена Лангшадлова с трудом представляет визит Путина в Чехию, когда "идет оккупация Крыма и конфликт в Украине". Такого же мнения придерживается депутат парламента от оппозиционной Гражданско-демократической партии Марек Бенда. "Приглашать Владимира Путина в ситуации, когда с ним даже на заседании G20 никто, по сути, не разговаривал‒ бессмысленно", ‒ заявил он.

Пока никто из приглашенных государственных лидеров не подтвердил участие в форуме в Чехии.