Чехи протестуют против визита Путина в Прагу и уже начали объединяться в соцсетях

Граждане Чехии протестуют против визита президента РФ Владимира Путина в Прагу.

В частности, они создали группу "Мы не хотим Путина в Праге" в социальной сети Facebook, сообщает Украинская правда.

Сообщество было зарегистрировано во вторник после обеда, через несколько часов после того, как стало известно о возможном визите Путина.

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В информации о группе организаторы отмечают, что не согласны с решением президента Чехии Милоша Земана пригласить Путина в Прагу.

"Мы не согласны с решением Земана пригласить в Прагу президента РФ Владимира Путина. С учетом ситуации, сложившейся в Украине, считаем это неприемлемым", - пишут они.

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В течение нескольких часов к группе присоединилось более 2 тысяч человек. Сейчас количество участников достигает почти 3,5 тысяч.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Чехии Милош Земан пригласил президента России Владимира Путина в Прагу, на мероприятия, посвященные 70-й годовщине освобождения концентрационных лагерей в Освенциме (Польша), которые будут отмечаться 27 января.