Чешский президент пригласил Путина в Прагу

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Чешские новости".

Земан пригласил Путина на мероприятия, посвященные 70-й годовщине освобождения концентрационных лагерей в Освенциме (Польша), которая будет отмечаться 27 января.

Читайте такжеВ Венгрии собрался 10-тысячный митинг против политики премьер-министра (фото, видео)"Это международная память о Холокосте. В Чешской республике мероприятие будет организовано ведущими еврейскими организациями. Логично, что президент пригласил представителей государств-победителей Второй мировой войны", - сказал представитель Земана.

При этом он отметил, что еще неизвестно, примут ли участие в мероприятиях приглашенные руководители США, Великобритании, России и Франции.

Напомним, вчера вечером в Праге митингующие освистали и забросали яйцами президента Чехии Милоша Земана, известного своими прокремлевскими и антиукраинскими взглядами.