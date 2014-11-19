Здание крымскотатарского Меджлиса в Симферополе выставят на аукцион

Об этом говорится в исковом заявлении "Госкомитета" Крыма по охране культурного наследия к "Фонду «Крым»", сообщают "Крым. Реалии".

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"Наш процессуальный оппонент подал исковое заявление в Хозяйственный суд. Исковые требования сформулированы следующим образом - изъять у "Фонда «Крым»" это помещение и в дальнейшем реализовать его на открытых торгах", - рассказал адвокат Джемиль Темишев.

По его мнению, судебные разбирательства в отношении Фонда и его руководства - это попытка "задавить организацию и потом закрыть ее".

Дата проведения заседания Хозяйственного суда Крыма, на котором будет рассматриваться вопрос об изъятии здания у Фонда, станет известна до конца недели.