Геращенко: Меркель почувствовала, что Путин в неадеквате

Об этом в эфире "5 канала" заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, сейчас "весь мир борется с одним вопросом - психиатрии Путина и его психической неполноценности".

"Весной Ангела Меркель первой заявила Обаме, и это пошло в СМИ, что Путин не в себе. Тогда еще все смеялись, но теперь весь мир понимает, что госпожа Ангела, которая общается с Путиным на родном языке, как раз почувствовала, что Владимир Путин в неадеквате», – заявил Геращенко.

Советник главы МВД отметил, что Европа в настоящий момент ведет политику по принципу «один шаг вперед, а два – назад». Он объясняет умеренность европейской политики относительно Украины инвестициями Запада в России.

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«С одной стороны, все европейские дипломаты – демократы, сторонники защиты прав человека, и понимают, что в Украине идет война с Россией. С другой стороны – есть промышленники, предприниматели, которые вложили большие деньги в экономику России... Общая сумма инвестиций Запада в Россию – $750 миллиардов. И Запад понимает: если Путин рискнет и заберет всю собственность, то это может быть новый виток экономического кризиса», – подчеркнул Геращенко.