Два нардепа, которым приписывают роман, и замминистра провели майские в Турции - СМИ (фото)

Замминистра Лев Парцхаладзе, нардепы Давид Макарьян и Алена Кошелева провели майские в Турции.

В начале мая Лев Парцхаладзе, замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ, а также народные депутаты Алена Кошелева ("Радикальная партия") и Давид Макарьян (БПП) отдыхали в Турции.

Выяснилось, что они отправились в турецкий поселок Хисароню в 35 км от центра городка Мармарис, передает "Страна".

Один из пользователей фотоблога Instagram опрометчиво выложил снимок всего лишь на несколько минут:

Для своего отдыха 46-летний Парцхаладзе со спутницей, 27-летняя нардеп от "Радикальной партии" Кошелева и 33-летний Макарьян из БПП выбрали недавно построенный отель D Maris Bay, который расположен в спокойной бухте, в окружении соснового леса и гор. Самый обычный двухместный номер здесь стоит от $340 в сутки, отмечают журналисты. Гостиница состоит из одного 8-ми этажного здания и одной виллы.

Ранее появились сплетни о романе Алены Кошелевой и Давида Макарьяна. "Часто в парламенте они обедают вместе, ходят пить кофе. Не просто же это так? Вполне вероятно, что и в Турции были вместе" - рассказал "Стране" источник из окружения Макарьяна.

Как сообщалось, председатель Соцпартии Украины Илья Кива майские праздники решил провести с детьми – сыном и дочкой - в Турции.