Порошенко ожидает от ЕС и США тесной кооперации относительно миротворцев и санкций

Президент считает, что миротворческая миссия могла бы осуществить прорыв в вопросе установления мира и восстановления территориальной целостности Украины.

Украина надеется на тесное сотрудничество Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки в вопросе развертывания миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом Петр Порошенко заявил в интервью немецкому изданию «Фокус», отвечая на вопрос, чего он ожидает от встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая состоится 10 мая в Аахене.

«Канцлер сыграла важнейшую роль в борьбе за нашу независимость и поддерживала нас в тяжелые времена. Оба лидера только что посетили Соединенные Штаты, и я надеюсь на тесное сотрудничество США с ЕС в вопросе создания миротворческой миссии ООН, а также лучшую координацию в вопросе санкций», - сказал глава государства.

«Они (санкции) - важный рычаг, который заставит Россию сесть за стол переговоров и перейти к выполнению Минских договоренностей», - считает Порошенко.

Он выразил твердое убеждение, что в вопросе установления мира и восстановления территориальной целостности Украины «действительно нужен прорыв».

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«Эту цель помогла бы выполнить миротворческая миссия, которая образовала бы необходимую среду безопасности, чтобы способствовать проведению свободных и честных выборов на востоке Украины. И, пожалуйста, Россия, мы ничего неправильного от вас не требуем, но вернитесь к цивилизованному диалогу и отведите свои войска», - подчеркнул президент.

На вопрос издания, ожидаются ли новые предложения президента России после его переизбрания на пост для урегулирования ситуации на Донбассе, глава Украинского государства сказал: «Это странная точка зрения. Если Путин постоянно обещает вещи, которых не выполняет, зачем ждать новое предложение?».

Порошенко также отметил, что Украина больше не доверяет России.

Относительно того, надеется ли Украина на еще большую поддержку со стороны Соединенных Штатов после получения от США, в частности ракетных систем «Джейвелин», в том числе с помощью настроенных против России американских чиновников, президент отметил: «Джон Болтон (советник президента США по вопросам национальной безопасности) и Весс Митчел (помощник Госсекретаря США) не являются антироссийскими, они проамериканские политики. И они хотят мира. Как и новый министр иностранных дел, они выступают за отправку миротворческой миссии ООН. Кроме того, мы говорим об оборонительном оружии. Мы совершенно точно не будем нападать на Россию, но будем пользоваться любой возможностью для собственной защиты».

Глава государства также добавил, что, в первую очередь, хочет мира в Украине и её развития.

«Я - президент мира. Я мечтаю о мире. Мы прекрасно можем развивать свою страну, если бы не война. Мы потеряли 25% своего промышленного потенциала на Донбассе. 6% нашего ВВП тратим на военно-оборонную сферу. Со стороны России на нас распространено полное эмбарго. Доля РФ в украинском экспорте сократилась с 33 до 9%, теперь она состоит только из транзита газа и продукции энергетического комплекса», - сказал Порошенко.