Порошенко добивается, чтобы миротворческая миссия ООН была развернута на Донбассе в 2018 году

19:21, 13 апреля 2018
Политика
105
Порошенко: Оценочная миссия ООН может прибыть на Донбасс за решением генсекретаря и без решения Совета безопасности ООН / Фото УНИАН

Читайте такжеОперация Объединенных сил стартует на Донбассе 30 апреля - Порошенко

«Мы готовы, как только Россия примет позицию всего мира, немедленно выносить этот вопрос на голосование в Совет безопасности ООН. Многие члены Совета безопасности готовы поддержать согласованный проект», - заявил он.

Порошенко отметил, что лично обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, чтобы на восток Украины была направлена специальная миссия для того, чтобы ООН оценила стоимость, численность, сроки развертывания, предварительные условия, и началась практическая работа по реализации проекта.

«Оценочная миссия ООН может прибыть на Донбасс по решению генсекретаря и без решения Совета безопасности ООН», - заявил президент, подчеркнув, что «я делаю всё возможное, чтобы мы развернули эту миссию уже в 2018 году».

Как сообщал УНИАН, Порошенко заявил, что операция Объединенных сил на Донбассе стартует 30 апреля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Порошенко#ООН