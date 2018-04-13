Порошенко добивается, чтобы миротворческая миссия ООН была развернута на Донбассе в 2018 году

Президент напомнил, что обратился к генсекретарю ООН с просьбой направить на Донбасс оценочную миссию по миротворцам.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что прилагает усилия, чтобы миротворческая миссия Организации Объединенных Наций была развернута на Донбассе в 2018 году. Об этом Порошенко сообщил в эфире украинских телеканалов.

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«Мы готовы, как только Россия примет позицию всего мира, немедленно выносить этот вопрос на голосование в Совет безопасности ООН. Многие члены Совета безопасности готовы поддержать согласованный проект», - заявил он.

Порошенко отметил, что лично обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, чтобы на восток Украины была направлена специальная миссия для того, чтобы ООН оценила стоимость, численность, сроки развертывания, предварительные условия, и началась практическая работа по реализации проекта.

«Оценочная миссия ООН может прибыть на Донбасс по решению генсекретаря и без решения Совета безопасности ООН», - заявил президент, подчеркнув, что «я делаю всё возможное, чтобы мы развернули эту миссию уже в 2018 году».

Как сообщал УНИАН, Порошенко заявил, что операция Объединенных сил на Донбассе стартует 30 апреля.