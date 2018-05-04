Совбез ООН рассмотрит пути урегулирования ситуации на Донбассе 29 мая

Польша, председательствующая с 1 мая в Совбезе, включила в повестку дня вопрос о ситуации в Украине.

Совет безопасности ООН 29 мая рассмотрит пути урегулирования ситуации, сложившейся в результате российской агрессии на Донбассе.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в микроблоге Twitter.

"29 мая будем иметь очередную возможность для обсуждения в Совете безопасности ООН ситуации, сложившейся в результате российской агрессии против Украины, и путей ее урегулирования. Спасибо нашим польским друзьям, которые сейчас председательствуют в Совете, за включение этого вопроса в программу работы Совета безопасности ООН", - написал глава МИД.

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Как сообщал УНИАН, 1 мая Польша начала председательство в Совете безопасности ООН.