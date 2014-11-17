Кабмин выделил 150 млн грн на закупку терминалов выдачи биометрических паспортов

Об этом сообщается в постановлении правительства, опубликованном в газете «Урядовый курьер». Согласно сообщению, на выделенные средства миграционная служба также должна будет создать инфраструктуру единой информационно-аналитической системы управления миграционными процессами, в том числе организовать защищенные каналы связи с территориальными подразделениями службы, где будут установлены терминалы.

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В постановлении также отмечается, что Министерство финансов будет осуществлять указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Арсений Яценюк заявлял, что Кабмин намерен выделить 150 млн грн на приобретение более 600 терминалов для выдачи биометрических паспортов. По его словам, система выдачи биометрических паспортов должна заработать до конца января 2015 года.