Кабмин планирует выделить 150 млн грн на терминалы выдачи биометрических паспортов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, открывая заседание правительства.

«Сейчас для того, чтобы мы эффективно выполняли безвизовый режим, правительство принимает решение о выделении 150 млн. грн на приобретение более чем 600 терминалов для выдачи биометрических паспортов. Потому что я не удовлетворен тем, как государственная миграционная служба выполняет поручение правительства о введении выдачи биометрических паспортов. 35 тысяч паспортов в месяц - это значит очередь в каждой области для получения соответствующего паспорта. Мы сейчас 150 тысяч выдаем. Поэтому мы с министром провели совещание, у нас есть 2 месяца. Сегодня мы принимаем решение выделить 150 млн., больше 600 терминалов купим, это значит, что фактически в каждом районе мы установим соответствующий терминал», - отметил премьер.

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Таким образом, по его словам, к концу января 2015 года система должна работать.