Президент анонсировал новый формат сотрудничества с "Вышеградской четверкой"

Об этом глава Украинского государства сообщил на пресс-конференции в столице Словакии, сообщает пресс-служба президента.

По словам Порошенко, в частности, достигнута договоренность о налаживании постоянного взаимодействия на уровне министров иностранных дел и обороны стран «Вышеградской четверки» и Украины.

Президент подчеркнул, что поддержка, которую Украина получила в Братиславе, крайне необходима для нее.

«Все страны показали: мы имеем дело с агрессией. Мы должны продемонстрировать единство всей Европы и солидарность с Украиной в вопросах и безопасности, и экономики. И я увидел эту солидарность и поддержку в Братиславе", - сказал Порошенко, поблагодарив за такую "твердую и четкую позицию".

Читайте такжеПорошенко: Словакия подтвердила договоренности о поставках газа в УкраинуОн также отметил, что "доволен стилистикой разговора": обсуждались вопросы конкретной поддержки.

«Звучала позиция: где будет необходима поддержка - мы придем на помощь. Это именно то, что сейчас нужно Украине", - подчеркнул президент и добавил, что главное, о чем шла речь во время встречи - это вопрос безопасности.

«Это война за свободу и демократию всего ЕС", - сказал Порошенко.

В свою очередь президент Польши Бронислав Коморовский поблагодарил президента Словакии за приглашение президента Украины на встречу «Вышеградской четверки». По его убеждению, такой формат нужен сейчас. «Вышеградская четверка» солидарна и поддерживает Украину, которая "противостоит российской агрессии". Он высказался в поддержку идеи создания постоянного формата взаимодействия "Вышеградская четверка и Украина" на разных уровнях.

Президент Венгрии Янош Адэр поблагодарил Порошенко за то, что «он отдает ради мирного разрешения ситуации». Он также подчеркнул, что Венгрия с самого начала выполняла все решения по введению санкций к России.

«Так будет и в будущем», - заявил Адэр.

Президент Чехии Милош Земан со своей стороны отметил, что если бы был гражданином Украины, то на парламентских выборах избрал бы «Блок Петра Порошенко».

«Я верю, что президент Порошенко войдет в историю как президент мира», - сказал он.

Президент Словакии Андрей Кискаподчеркнул, что все страны «Вышеградской четверки» солидарны с Украиной, и что санкции необходимы в то время, когда диалог не действует.