Президент Чехии: Россия должна осознать, что ей не нужна восточная Украина

Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в интервью чешскому информационному канала ČT24, передает Радио Свобода.

По словам Земана, когда-то большие страны ставили своей главной целью территориальную экспансию. Потом, они поняли, что им это обходится дорого, поэтому "Британия или Франция с радостью отреклись от своих колоний, они поставили другую цель - повышение жизненного уровня своих граждан", - отметил Земан.

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"Я твердо верю, что и Россия, имея такую огромную собственную территорию, осознает, что ей не нужна восточная Украина, не нужны 10 миллионов голодных ртов, которые нужно было бы кормить", - добавил чешский президент.

Относительно гуманитарной помощи Украине, то Земан считает, что не имеет значения, кто ее предоставляет - Россия, ЕС или США, но "лучше было бы, если бы они помощь оказали совместно". Нам трудно представить страдания людей, которые сейчас умирают в восточной Украине, а потому "чем больше гуманитарной помощи под международным контролем, тем будет лучше", - подчеркнул Земан.

По мнению Земана, введение санкций против России и санкции России в ответ являются контпродуктивними действиями сторон.

"Каждая санкция является, во-первых, чушью и недейственной, а во-вторых, она, что логично, вызывает противосанкции. Раскручивается некая спираль, которая вредит экономическим отношениям и никому не приносит пользы, а наоборот, углубляет недоверие между странами", - подчеркнул Земан.