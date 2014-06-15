В Словакии принес присягу новый президент

Во время своей речи Андрей Киска, в частности, упомянул об Украине: словацкий президент подчеркнул, что события в Украине вызывают обеспокоенность, а «вопросы безопасности - снова на повестке дня Европы», передает радио "Свобода".

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Кроме этого Андрей Киска подчеркнул, что Словакия намерена и дальше тесно сотрудничать с руководством Евросоюза и НАТО.

Андрей Киска - четвертый президент Словакии и первый глава государства, который не был членом коммунистической партии. Он - известный бизнесмен и благотворитель.

Среди гостей торжественной церемонии инаугурации были в том числе и 15 бездомных, которых президент пригласил персонально. Андрей Киска обещает отдавать часть своей президентской зарплаты на благотворительность.