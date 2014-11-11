Крым и Донбасс остаются частью Украины - Коморовский

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом он сказал сегодня в эфире Польского радио.

"Целый мир поддерживает право Украины на независимость и территориальную целостность, поэтому рано говорить о том, что совершившиеся факты стали юридическими фактами. То, что там произошло, это нарушение международного законодательства Россией", - сказал Коморовский, отвечая на вопрос, утратила ли Украина эти территории из-за захвата их россиянами.

Читайте такжеПольша празднует День независимости

Он отметил, что действительно в Крыму уже нет украинских военных, а часть Донецкой и Луганской областей контролируется пророссийскими боевиками, но подчеркнул, что это положение вещей "еще долго" не признает международное сообщество.

"Думаю, что мы имеем дело со стратегической паузой, замораживанием конфликта, который может быть разморожен, если в этом будет заинтересована РФ", - добавил Коморовский, комментируя ситуацию в Украине.

Он не исключил, что эта пауза может быть использована для того, чтобы найти политическое решение конфликта, что позволило бы избежать "еще большего вооруженного противостояния", напомнив, что, собственно, такого варианта хочет добиться сообщество западных государств и украинская власть.