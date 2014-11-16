Во время попытки боевиков прорваться у Станицы Луганской погибли 3 силовиков

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

"Около 14:30 в районе железнодорожного переезда в населенном пункте Станица Луганская Луганской области группа боевиков совершила попытку прорыва на территорию, контролируемую законной Украинской властью", - говорится в сообщении.

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В ходе боя погибли два сотрудника батальона патрульной службы милиции особого назначения «Чернигов». Еще один милиционер позже скончался в больнице. Пятеро правоохранителей порядка получили ранения.

"Враг понес потери и был отброшен. Милицейский гарнизон Станично-Луганского района продолжает выполнение боевых задач по борьбе с террористами, а также по поддержанию законности и правопорядка", - добавили в пресс-службе.

Напомним, сегодня днем боевики устроили ожесточенный артобстрелСтаницы Луганской.