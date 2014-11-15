ГПУ арестовала почти 35 миллиардов гривень Януковича и Ко - Ярема

Генпрокуратура открыла более 30 уголовных производств в отношении экс-президента Виктора Януковича и его "команды". Им всем также сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, и объявлен розыск.

Об этом в своей статье "Список справедливости" для ZN.UA пишет генпрокурор Украины Виталий Ярема, отмечая, что на первом месте в его списке - расследование фактов масштабного разворовывания бюджетных средств.

"С целью возмещения нанесенных государству убытков, в ходе досудебного расследования в Украине наложены аресты на банковские вклады, ценные бумаги и другие активы на общую сумму более 6,2 млрд грн и 1,8 млрд долларов (около 35 млрд гривен - ред), а также на движимое и недвижимое имущество бывших высоких должностных лиц", - отмечает он.

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Кроме того, по его словам, по инициативе Генеральной прокуратуры, решением Совета ЕС применены ограничительные санкции в отношении 22 бывших украинских высокопоставленных чиновников и связанных с ними лиц. Аналогичные санкции применены правительствами США, Канады и Швейцарской конфедерации. На банковских счетах в Швейцарии, Латвии, Лихтенштейне арестованы средства бывших высоких должностных лиц.

Ярема также отметил, что в августе Генпрокуратура подписала соглашение о сотрудничестве с Международным центром по возвращению активов Базельского института управления, который является ведущей неправительственной организацией в вопросах расследования дел, связанных с коррупцией и отмыванием средств.