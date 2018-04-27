Киев может принять участие в июльском саммите Альянса не в формате Комиссии Украина-НАТО

Глава МИД Польши Чапутович отметил, что сейчас продолжаются консультации по этому вопросу.

В Североатлантическом альянсе еще не решили, проводить ли заседание Комиссии Украина - НАТО в рамках саммита, который запланирован в Брюсселе на июль.

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Об этом, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН, сказал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на полях заседания министров иностранных дел НАТО сегодня в Брюсселе.

«Это еще не решено. Дискуссия продолжается - некоторые страны скептичны относительно проведения такого заседания. На данный момент решения нет», - сказал он.

При этом министр не исключил, что участие представителей Украины в саммите может быть в другом формате. «Возможно, мы найдем решение относительно другого формата, менее формального, чтобы украинцы могли участвовать, мы это будем обсуждать сегодня позже и в ходе дальнейших консультаций», - пояснил Чапутович.