Министры иностранных дел стран НАТО обсудят намерение Украины вступить в Альянс - Столтенберг

Он заявил, что ожидает обсуждения намерения Украины приобрести членство в НАТО.

Министры иностранных дел стран - членов НАТО планируют на заседании в пятницу обсудить намерение Украины получить членство в Альянсе.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на пресс-конференции сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Украина также выразила свои стремления относительно членства. Я ожидаю, что министры это обсудят", - отметил Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, 28 марта президент Петр Порошенко подписал указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год".

Указом среди среднесрочных целей развития отношений с Альянсом определено "обеспечение подготовки Украины к обретению членства в НАТО и получения приглашения об участии Киева в Плане действий по членству в НАТО".