Министры иностранных дел стран НАТО обсудят намерение Украины вступить в Альянс - Столтенберг

13:46, 26 апреля 2018
Политика
158
Йенс Столтенберг / REUTERS

Читайте такжеВ письме к генсеку НАТО Порошенко просит предоставить Украине План действий по членству в альянсе - Пристайко

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на пресс-конференции сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Украина также выразила свои стремления относительно членства. Я ожидаю, что министры это обсудят", - отметил Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, 28 марта президент Петр Порошенко подписал указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год".

Указом среди среднесрочных целей развития отношений с Альянсом определено "обеспечение подготовки Украины к обретению членства в НАТО и получения приглашения об участии Киева в Плане действий по членству в НАТО".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Курс Украины на вступление в НАТО
Теги: #Украина#НАТО#генсек НАТО Йенс Столтенберг