В НАТО считают маловероятным перерастание конфликта на Донбассе в полномасштабную агрессию со стороны России

Там отметили, что Альянс помогает Украине развивать возможности для сдерживания любой потенциальной агрессии.

Глава Военного комитета (ВК) НАТО, генерал Петр Павел считает маловероятным перерастание конфликта на Донбассе в полномасштабную агрессию со стороны России.

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Об этом он сказал в интервью УНИАН накануне визита ВК в Украину, который пройдет 18-19 апреля во Львове.

«Наша оценка состоит в том, что такой вариант будет очень маловероятным. Есть даже вопрос, получит ли Россия выгоду от такого рода агрессии. Мы должны быть реалистами. С одной стороны, Россия не поддерживает политическое решение конфликта. В некоторой степени мы также можем спорить о том, что это удобный политический инструмент – иметь замороженный конфликт в Грузии, Приднестровье и на Донбассе, чтобы создать политическое давление на НАТО и на отдельные страны. В то же время Россия не готова сейчас быть вовлеченной в полноценный конфликт с большей магнитудой», - пояснил Павел.

При этом генерал отметил, что это не значит, что «мы не должны уделять внимание ситуации». «Мы должны приложить все наши усилия, чтобы заставить Россию вернуться к уважению международного права и норм, вернуться к стандартным нормам поведения среди других стран, основываясь на праве и порядке, которые существуют на международной арене. В этом смысле мы тоже поддерживаем Украину в том, чтобы она развивала возможности, чтобы сдержать любую агрессию. Это то, к чему мы стремимся – сделать украинские Вооруженные силы заслуживающими доверия и способными сдержать любую потенциальную агрессию», - детализировал глава ВК.

Кроме того, он не считает, что для ситуации на Донбассе возможно военное решение. «Возможно, это будет странно услышать от военного офицера, но я не верю в военные решения проблем какого рода. Есть только политическое решение, которое может быть поддержано определенными военными инструментами, но это военные инструменты только в плане сдерживания, а не реальное использование военных инструментов, чтобы разрешить ситуацию. Потому что использование военных инструментов принесет больше страданий людям, которые живут на Донбассе и в соседних регионах. Единственное решение – только через политическое урегулирование, и для этого должны быть, как минимум, двое – Россия и Украина. Все остальные могут поддерживать процесс», - обосновал глава ВК свое мнение.

При этом Павел констатировал, что НАТО поддерживает этот процесс посредством «улучшения способностей украинских Вооруженных сил, создавая достаточное и надежное сдерживание, чтобы удержать Россию от дальнейшей агрессии, и, в то же время, создавая ситуацию, в которой Россия сможет увидеть украинские силы достаточно сильными, которые, если необходимо, защитят страну, а также предотвратят любую дальнейшую эскалацию конфликта на Донбассе». «Единственное решение – через переговоры и выполнение Минских договоренностей. Потенциально, усовершенствование Минских договоренностей, добавление порядка действий, четкой ответственности и графика, сможет создать условия для всех сторон, чтобы достичь целей, одна за другой, и окончательно прийти к нормализации ситуации на Донбассе», - добавил он.