Генсек НАТО считает, что необходимо продолжить работу по вопросу введения на Донбасс миротворцев ООН
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что необходимо продолжить работу по вопросу введения на Донбасс миротворческой миссии ООН.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Мюнхене на полях конференции по безопасности. Перед этим Столтенберг провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
По словам генсека НАТО, развертывание миротворческих сил ООН в Украине было одним из вопросов, который он обсудил с Лавровым, и будет обсуждать с президентом Украины Петром Порошенко на встрече, которая состоится позже.
«Сейчас нет значительного прогресса в этом вопросе, но его важно обсуждать, так как необходимо (достичь) больше прогресса в выполнении Минских договоренностей», - сказал Столтенберг.
Читайте такжеЭксперт ООН назвал необходимое для Донбасса количество миротворцевОн также отметил, что пока рано говорить о том, какой будет миротворческая миссия.
По словам генсека, инициатива о введении на Донбасс миротворцев ООН была озвучена недавно.
«Еще надо посмотреть, возможно ли это. Но важно продолжать работать над различными предложениями, чтобы достичь прогресса», - подчеркнул он.
При этом Столтенберг выразил убеждение, что миротворческая миссия должна отвечать не только за безопасность наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, но и за ситуацию на всем Донбассе, включая участок границы между Украиной и Россией.