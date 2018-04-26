Собчак приедет в Крым: СМИ узнали, как она попадет на оккупированный полуостров

Собчак планирует прилететь в Киев, после этого на автомобиле доехать до Херсона, а оттуда отправиться на границу с Крымом, сообщают СМИ.

Бывший кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак 28 апреля приедет в оккупированный Крым для участия в бизнес-тренинге.

Информацию об этом "Крыминформу" подтвердил источник, близкий к организаторам конференции для собственников бизнеса, которая будет проводиться в Алуште. На аннексированный полуостров Собчак собирается приехать через материковую Украину.

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"Ксения Собчак подтвердила свое участие в конференции. По плану, 27-28 апреля она из Москвы прилетит в Киев, после этого на автомобиле доедет до Херсона, а оттуда отправится на границу с Крымом. Есть негласные договоренности о том, что украинские власти и правоохранительные органы не будут препятствовать поездке Собчак в Крым через территорию Украины", – сообщил собеседник издания.

Информация о приезде Собчак в Крым опубликована также на официальном сайте бизнес-конференции, сообщения о визите транслируют крымские радиостанции.

Как сообщал УНИАН, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым. В то же время в посольстве Украины опровергли просьбу Собчак насчет разрешения посетить Крым.

Глава украинского МИД Павел Климкин назвал намерения Собчак въехать в Крым через Украину, чтобы проводить там кампанию для участия в нелегитимных выборах президента РФ "политической шизофренией".