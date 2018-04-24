Доверенному лицу Путина, задержанной на админгранице с Крымом, объявили подозрение в госизмене

Задержанная украинка принимала участие в подготовке незаконного проведения выборов президента РФ на оккупированной территории.

Украинские правоохранители объявили подозрение женщине, которая собирала подписи в поддержку Владимира Путина в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик, передает "Украинская правда".

"Задержанному вчера на КПВВ "Чонгар" лицу, которое принимало участие в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму, сообщено о подозрении в совершении государственной измены", – заявила она.

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Как сообщал УНИАН, задержанная украинка принимала участие в подготовке незаконного проведения выборов президента РФ на оккупированной территории. Таким образом, данная гражданка Украины содействовала Российской Федерации и неправительственной всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы» в проведении подрывной деятельности против Украины во вред ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности