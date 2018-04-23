На админгранице с оккупированным Крымом задержали доверенное лицо Путина

Задержанное лицо принимало участие в подготовке к незаконному проведению выборов президента РФ на оккупированной территории.

На контрольном пункте «Чонгар» СБУ задержала гражданку Украины, которая незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории Крыма сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты РФ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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«Сегодня на КПВВ «Чонгар» в рамках уголовного производства по факту совершения государственной измены, Главным управлением СБУ в АР Крым и г. Севастополе (с местом дислокации в г. Херсон) при процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым задержана гражданка Украины, которая действуя в интересах Российской Федерации, а также всероссийской общественной неправительственной организации «Волонтеры Победы», будучи доверенным лицом кандидата в Президенты Российской Федерации Путина В.В., незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь сбор подписей в поддержку выдвижения Путина В.В. кандидатом на пост Президента Российской Федерации на выборах 2018 года», - указано в сообщении.

Луценко отметил, что согласно российскому законодательству, сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата является официальной и обязательной процедурой подготовки к выборам президента РФ.

«Таким образом, данная гражданка Украины, принимая участие в официальной процедуре подготовки к незаконному проведению на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь выборов президента РФ, оказала содействие Российской Федерации и неправительственной всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы» в проведении подрывной деятельности против Украины во вред ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности», - указал генпрокурор.

Сейчас задержанной готовится сообщение о подозрении и проводятся другие необходимые следственные и процессуальные действия.

Ранее президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный законопроект № 8297 «О внесении изменений в Закон Украины «О гражданстве Украины» относительно совершенствования отдельных положений», которым предлагается лишать украинского гражданства за участие в «выборах» в оккупированном Россией Крыму.