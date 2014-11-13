Украина прекратила поставки в Россию двигателей для крылатых ракет

Об этом сообщил генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов, передают РИА Новости.

Читайте такжеВ Украине будут изголовлять крылатые ракеты и высокоточное оружие для армии

"На данный момент сотрудничество с Украиной приостановлено полностью по всем направлениям", - сказал Борис Обносов, добавив, что поставки могут быть возобновлены только при условии принятия соответствующего политического решения на уровне руководства двух стран.

"Если такое решение будет принято, мы с удовольствием будем продолжать сотрудничество. Нам нужно легитимное право. "Из-под полы" мы ничего закупать не будем", - заявил Борис Обносов.