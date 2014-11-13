Украина прекратила поставки в Россию двигателей для крылатых ракет
12:54, 13 ноября 2014Политика
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Компания "Мотор Сич" полностью прекратила поставки в Россию малоразмерных газотурбинных двигателей для крылатых ракет.
"Мотор сич" прекратила поставки в РФ /фото topwar.ru
Об этом сообщил генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов, передают РИА Новости.
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"На данный момент сотрудничество с Украиной приостановлено полностью по всем направлениям", - сказал Борис Обносов, добавив, что поставки могут быть возобновлены только при условии принятия соответствующего политического решения на уровне руководства двух стран.
"Если такое решение будет принято, мы с удовольствием будем продолжать сотрудничество. Нам нужно легитимное право. "Из-под полы" мы ничего закупать не будем", - заявил Борис Обносов.
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