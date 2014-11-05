Польша утвердила новую стратегию безопасности из-за агрессии РФ против Украины

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественной церемонии утверждения документа приняли участие заместитель главы польского правительства и министр обороны Томаш Сємоняк, глава Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козєй, руководство польских Вооруженных сил, а также представители общественных организаций.

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"Это важный документ, который определяет изменения и направления действий, которые являются важными с точки зрения ситуации, в которой оказалось государство, народ в связи с новой ситуацией в сфере безопасности на восток от Польши", - сказал Коморовский во время церемонии.

"Мы совместно делаем выводы из того, что изменилось в худшую сторону на восток от Польши, где появилась не только сфера нестабильности, но тоже сфера, где четко видно плохие изменения. Не временные, не на короткое время, но длительные, которые ухудшают состояние безопасности за нашим восточным рубежом", - отметил он.

Семоняк отметил, что принятый документ суммирует все достижения в оборонном комплексе Польше с начала рыночных и демократических реформ в стране, которые начались в 1989 году.

"Сегодняшняя стратегия - чего нельзя избежать - стратегия на время угрозы, но она тоже хорошо подытоживает оборонные усилия за последние 25 лет и определяет направления действий", - сказал он, назвав его хорошим документом для обеспечения безопасности Польском государстве.

Подписанный сегодня документ был принят правительством Польши 21 октября этого года и определяет три приоритета в сфере обороны, в частности, усиление собственных Вооруженных сил; усиление сотрудничества в рамках НАТО и другими зарубежными партнерами; сотрудничество с международными партнерами для недопущения распространения имеющихся конфликтов и появления новых.

В принятом документе упоминается, что собственно оккупация Россией Крыма и ее агрессивная политика против Украины является одним из источников угрозы для Польши, которая негативно влияет на безопасность в целом регионе.