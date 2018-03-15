Два нардепа подрались из-за скандальных "поправок Лозового" в УПК (видео)

Конфликт между нардепами произошел из-за закона об отмене "правок Лозового".

Народные депутаты Вадим Ивченко (ВО "Батькивщина") и Алексей Гончаренко ("БПП") устроили драку в студии одного из украинских каналов.

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Видео конфликта на своей странице в Facebook выложил депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

По его словам, конфликт произошел из-за закона об отмене "правок Лозового". Он начался в студии и продолжился в коридоре. На видео видно, как Ивченко таскает за пиджак Гончаренко.

“Вадим сказал, что фракция Алексея не поддержала должным образом отмену тех злополучных поправок. Алексей возразил в не вполне корректной, как на меня, форме. Думаю, что завтра они пожмут друг другу руки", - описал суть конфликта Геращенко.

Нардеп добавил, что вызвал полицию для оформления протокола.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада отклонила проект закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно совершенствования уголовного судопроизводства (№7547).