В БПП заявили, что коалиционное соглашение подпишут до конца недели

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал в комментарии журналистам перед началом консультаций относительно создания коалиции.

“Я думаю, что до конца этой недели мы должны парафировать коалиционное соглашение и не позднее пятницы предложить ее для будущих народных депутатов”, - сказал Луценко.

Он отметил, что сегодня планируется обсудить, в частности, вопросы энергетики, государственное управление и другие вопросы.

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Отвечая на вопрос, все же обсуждают ли участники переговоров кадровые вопросы, Луценко отметил, что еще ни разу не слышал обсуждения кадровых вопросов на этих переговорах. Он напомнил, что “по Конституции будет внесена кандидатура господина Яценюка на премьер-министра и он предложит совету коалиции, а затем и Верховной Раде свое видение правительства”.

“Тогда, возможно, произойдут определенные дискуссии вокруг таких предложений. Пока что кандидатура премьера объединяет все партии коалиции. А его правительство - увидим его точку зрения”, - сказал Луценко.