Бойцам Нацгвардии выдадут новые виды оружия

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время выступления на заседании Кабинета Министров в среду, 12 ноября, сообщили УНИАН в пресс-службе "Народного фронта".

«Это, прежде всего, бинарные заряды для гранатометов, которые, думаю, дадут красивый и четкий ответ на попытки боевиков запугать нас своей бронетанковой мощью. И новые снайперские комплексы калибра 12,7, которые также хорошо работают по бронетехнике и, считаю, найдут свое применение», - сказал глава МВД.

Читайте такжеАваков обнародовал документы по реформе МВД«В целом сводные отряды милиции и батальоны специального назначения МВД несколько перегруппируют свои силы в соответствии с планом Генерального штаба, обеспечивая первую и вторую линии противодействия, непосредственно линии соприкосновения, для усиления режима контроля и борьбы с диверсионными группами боевиков», - подытожил Аваков.