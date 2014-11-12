Штайнмайер посетит Киев и Москву для переговоров по Украине
12:05, 12 ноября 2014Политика
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Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 18 ноября планирует посетить Москву для обсуждения ситуации в Украине.
REUTERS
Немецкий министр в Москве проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает "Коммерсант".
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По информации издания, перед визитом в Москву Франк-Вальтер Штайнмайер может посетить Киев. В обеих столицах немецкий министр обсудит шаги по урегулированию конфликта в Украине.
Напомним, вчера немецкий дипломат заявил, что "ситуация на украинско-российской границе свидетельствует о том, что стороны, очевидно, вновь ведут подготовку к военному противостоянию. Это необходимо предотвратить".
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