Штайнмайер посетит Киев и Москву для переговоров по Украине

Немецкий министр в Москве проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает "Коммерсант".

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По информации издания, перед визитом в Москву Франк-Вальтер Штайнмайер может посетить Киев. В обеих столицах немецкий министр обсудит шаги по урегулированию конфликта в Украине.

Напомним, вчера немецкий дипломат заявил, что "ситуация на украинско-российской границе свидетельствует о том, что стороны, очевидно, вновь ведут подготовку к военному противостоянию. Это необходимо предотвратить".