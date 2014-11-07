Штайнмайер: ни одна страна не в состоянии решить современные кризисы в одиночку

Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в видеообращении к участникам симпозиума международного форума по безопасности, передает DW. "Вы уже поняли то, чего некоторые и до сих пор не могут понять: ни одна страна в мире не способна решить современные кризисы в одиночку", - заявил Франк-Вальтер Штайнмайер.

Читайте такжеШтайнмайер: Минский меморандум - единственный шанс решения конфликта в Украине

Немецкий дипломат подчеркнул также актуальность темы европейской политики безопасности и обратился к украинскому опыту. "Именно здесь, в Киеве, мы видели на протяжении последних месяцев, как стремление к демократии может свернуть горы", - подчеркнул Франк-Вальтер Штайнмайер. В то же время на примере Украины глава немецкого министерства иностранных дел объяснил, как быстро вопросы войны и мира могут вернуться на европейский континент, и отметил, что "то, над чем работали поколения на протяжении десятилетий, оказалось под угрозой".

Именно поэтому, по дипломата, важным является продвижение молодыми людьми своей идеи свободного и мирного сосуществования народов Европы. В этом случае удастся избежать нового раскола Европы, сказал немецкий министр.