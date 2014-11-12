В районе Новоазовска и Первомайска формируются новые ударные группы российских войск - ИС

09:21, 12 ноября 2014
Политика
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В район н.п.Новоазовск прибыла сводная ротная тактическая группа Северного флота ВМФ России (незадолго до этого данная РТГ была зафиксирована в районе н.п.Каменск-Шахтинский, Ростовская область РФ). 

Новоазовск / cheap-trip.eu / cheap-trip.eu

Предполагается, что данная группа войдёт в состав передового эшелона ударной группировки российско-террористических войск на приморском направлении.

Допис by Dmitry Tymchuk.

Об этом сообщает Дмитрий Тымчук.

Группа сформирована на основе подразделения морской пехоты СФ.

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В районе н.п.Первомайск идёт сосредоточение новой ударной тактической группы противника. Данная группа состоит из нескольких ротных тактических групп российских войск (главным образом из состава мотострелковых бригад ЮВО, и по крайней мере одна из них представляет собой сводную группу российских ВДВ) и формирований «народного ополчения» А.Мозгового, в состав которого влилось немало боевиков из состава бывшей группировки И.Безлера и Макеевского отряда «ополчения».

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