Боевики контролируют большинство крупных городов на Луганщине
На сегодня под контролем боевиков террористической организации «ЛНР» находится меньше трети Луганской области.
Об этом заявил председатель Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль, сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА.
«По состоянию на сегодняшний день общая площадь территории Луганской области, которая находится под контролем Украины, составляет 20 тысяч 532 квадратных километра, - сказал Москаль. - Так называемая «ЛНР» контролирует меньше трети площади - 6 тысяч 152 квадратных километра.
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Вместе с тем, констатировал губернатор, большинство городов областного значения находятся в подчинении «ЛНР», а именно: Луганск, Алчевск, Антрацит, Брянка, Кировск, Красный Луч, Краснодон, Первомайск, Ровеньки, Свердловск, Стаханов.
По словам Москаля, Украина контролирует только три крупных областных города - Северодонецк, Рубежное и Лисичанск. «Зато 12 из 18 районов области находятся под контролем украинского правительства, 6 (южная промышленная часть области) – у ЛНР», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, ранее Москаль заявлял, что по состоянию на 25 сентября под контролем так называемой «ЛНР» находится 64,4% всего населения Луганской области.