Боевики контролируют большинство крупных городов на Луганщине

Об этом заявил председатель Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль, сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА.

«По состоянию на сегодняшний день общая площадь территории Луганской области, которая находится под контролем Украины, составляет 20 тысяч 532 квадратных километра, - сказал Москаль. - Так называемая «ЛНР» контролирует меньше трети площади - 6 тысяч 152 квадратных километра.

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Вместе с тем, констатировал губернатор, большинство городов областного значения находятся в подчинении «ЛНР», а именно: Луганск, Алчевск, Антрацит, Брянка, Кировск, Красный Луч, Краснодон, Первомайск, Ровеньки, Свердловск, Стаханов.

По словам Москаля, Украина контролирует только три крупных областных города - Северодонецк, Рубежное и Лисичанск. «Зато 12 из 18 районов области находятся под контролем украинского правительства, 6 (южная промышленная часть области) – у ЛНР», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Москаль заявлял, что по состоянию на 25 сентября под контролем так называемой «ЛНР» находится 64,4% всего населения Луганской области.