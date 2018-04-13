Россия должна послать четкий сигнал, что хочет мира на Донбассе - Волкер

Спецпредставитель США подчеркнул, что Россия имеет 100-процентный контроль над боевиками на востоке Украины и несет полную ответственность за ужасные гуманитарные последствия конфликта.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины, посол Курт Волкер отмечает, что Российская Федерация должна послать четкий сигнал, что желает мира на востоке Украины, что должно способствовать развертыванию миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на всей территории Донбасса. Об этом дипломат сообщил в Twitter.

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"Мы можем помочь прекратить конфликт и способствовать, чтобы ООН начала миротворческую операции, если Россия выберет мир. Но мы все еще ждем ответа от России и четкого сигнала, она хочет мира", - подчеркнул Волкер.

В этой связи он отметил: "На протяжении последних четырех лет мы видели последовательную российскую военную поддержку ее приспешников на востоке Украины - и это продолжается сегодня".

"Россия имеет 100-процентный контроль над силами на востоке Украины и несет полную ответственность за ужасные гуманитарные последствия конфликта", - подчеркнул Волкер.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак заявил, что конфигурация миротворческих сил ООН, размещение которых на всей территории Донбасса украинская власть хочет осуществить с помощью международного сообщества, не определена ни в одном из ее компонентов.

Решение о развертывании миротворческой миссии должен принять Совет безопасности ООН.

Сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже более 40 стран готовы принять участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Ранее о готовности направить своих миротворцев на Донбасс заявили Финляндия, Швеция, Португалия, Беларусь. Однако в МИД Украины выступили против участия Беларуси как страны-члена ОДКБ в том случае, если в этой миссии не будет стран-членов НАТО.

Соединенные Штаты Америки в предложениях по миротворческой миссии ООН на Донбассе настаивают на отсутствии в ее составе россиян и доступе миротворцев к украинско-российской границе.

В докладе экспертов аналитического центра Hudson Institute, подготовленном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, ныне советника президента Петра Порошенко, отмечается, что Украине необходимо развернуть миротворческую миссию ООН на Донбассе численностью 20 тыс. человек из стран - не членов НАТО и еще 4 тыс. полицейских.

16 марта глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в состав миротворческой миссии ООН на Донбассе должны входить более 15 тыс. миротворцев.