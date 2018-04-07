Волкер требует от России и боевиков прекратить запугивать наблюдателей ОБСЕ

Таким образом он отреагировал на инцидент, который произошел 5 апреля возле оккупированного населенного пункта Кременец недалеко от Донецка.

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер требует от России и поддерживаемых ею боевиков прекратить запугивания и угрозы наблюдателям ОБСЕ.

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Об этом он написал в своем "Твиттере". "Россия и поддерживаемые ею боевики на востоке Украины должны прекратить угрожать или запугивать СММ ОБСЕ и начать выполнять Минские договоренности, под которыми они подписались", - написал Волкер.

Таким образом он отреагировал на инцидент, который произошел 5 апреля возле оккупированного населенного пункта Кременец недалеко от Донецка, когда боевики запретили наблюдателям ОБСЕ запустить беспилотник и угрожали им оружием.