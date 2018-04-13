Допрос Савченко на полиграфе приостановили из-за проблем с сердцем - сестра

Эксперты считают, что провести допрос корректно по состоянию здоровья Савченко, которая голодает с 23 марта, невозможно.

Сестра внефракционного народного депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко Вера сообщила, что полиграфологи не смогли полноценно провести экспертизу с депутатом из-за ее голодовки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам, что транслировал канал "112 Украина".

Читайте такжеСавченко объяснила, когда прекратит голодовку

Комментируя результаты проведения сегодня экспертизы на полиграфе для Савченко, ее сестра отметила, что депутат имеет постоянную тахикардию и повышенную температуру из-за длительного голодания.

"Поэтому сейчас этот вопрос остался открытым. Некорректные абсолютно показания, потому что организм не может в таком состоянии проходить (полиграф - УНИАН). Поэтому пока взята пауза, и адвокаты понимают, что в принципе юридически на дело этот полиграф вряд ли повлияет", - сказала Вера Савченко.

В свою очередь, пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко добавила, что специалисты, проводившие экспертизу Савченко, еще не сталкивались с человеком во время голодовки. "Поэтому они не могут работать, как выяснилось", - сказала она и констатировала, что процедура проверки пока осталась незавершенной.

Как сообщал УНИАН, Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и госпереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток до 20 мая, без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

29 марта 2018 года Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Савченко на решение суда первой инстанции об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.