Надежду Савченко увезли на обследование в клинику - сестра

Савченко, находясь в СИЗО Службы безопасности, жалуется на проблемы с желудком, у нее спазмы и рвота.

Народного депутата Украины Надежду Савченко из СИЗО направили на обследование в клинику.

Об этом в комментарии «112 Украина» сообщила сестра народного депутата Вера Савченко.

«Мне предоставили информацию в СИЗО, сказав, что ее увезли в клинику с ее согласия на обследование... Я буду снова сегодня просить свидания, чтобы понять, чем все это закончилось», - сказала она.

Сестра Савченко также сообщила, что повторно подала прошение на свидание с сестрой. «Обещали дать после обеда», - отметила она.

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Вера Савченко также заявила, что ее сестру направили в клинику без сопровождения адвокатов.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

В тот же день в Управлении Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил Савченко подозрение.

23 марта в Шевченковском районном суде города Киева во время рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Савченко объявила о начале голодовки.

В этот день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток до 20 мая, без альтернативы внесения залога.

29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Савченко на решение суда первой инстанции.

Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.