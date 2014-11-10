ЦИК признала избранным еще одного мажоритарщика, осталось четыре

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий протокол комиссия подписала на основании протокола ОИК об итогах голосования в этом округе.

Таким образом, по состоянию на этот час ЦИК признала избранными 194 мажоритарщиков из 198.

Читайте такжеЦИК отказался признать невозможным установление результатов выборов на округе №30Напомним, сегодня последний день, когда ЦИК может объявить результаты выборов во всех округах.