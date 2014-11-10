ЦИК признала избранным еще одного мажоритарщика, осталось четыре
21:40, 10 ноября 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом в ОИО № 182 выдвинутого "Блоком Петра Порошенко" Александра Спиваковского.
ЦИК осталось признать избранными четырех мажоритарщиков / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий протокол комиссия подписала на основании протокола ОИК об итогах голосования в этом округе.
Таким образом, по состоянию на этот час ЦИК признала избранными 194 мажоритарщиков из 198.
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