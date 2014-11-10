В ЦИК попытаются успеть до полуночи объявить результаты выборов
16:21, 10 ноября 2014Политика
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Члены ЦИК установили результаты выборов в 187 мажоритарных округах из 198 и объявили перерыв.
Заседание будет продолжено поздним вечером в понедельник / УНИАН
Об этом сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко, передает «Украинская правда».
По его словам, комиссия объявила перерыв и ждет уточненный протокол с 16 округа.
До этого удалось установить результаты в 187 мажоритарных округах, кроме того еще не установлены окончательные результаты и по многомандатному округу.
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По закону, понедельник является последним днем, когда ЦИК должен объявить результаты выборов по всем округам.
Скорее всего, заседание будет продолжено поздно вечером в понедельник и продлится до 24 часов.
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