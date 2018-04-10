Экс-нардепа Шепелева суд оставил под стражей до лета

Представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко подчеркнул, что расследование дела Шепелева идет очень активно.

Экс-нардепу Александру Шепелеву, которого подозревают в заказном убийстве, хищении средств и в государственной измене, суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца.

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Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, передает Украинская правда. "Мера пресечения Шепелеву продлена на два месяца. Очередной срок пребывания его под стражей истекает в июне", - сказал он.

По словам Лысенко, относительно расследования дела Шепелева идет "очень активная работа".

Ранее Апелляционный суд города Киева оставил под стражей бывшего народного депутата Александра Шепелева.

Как сообщал УНИАН, Шепелев подозревается в совершении уголовных правонарушений по ч. 5 ст. 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ст. 209 ("легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"), ч. 2 ст. 366 ("служебный подлог"), ч. 3 ст. 289 ("незаконное завладение транспортным средством"), ч. 2 ст. 115 ("умышленное убийство"), п. 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 ("умышленное убийство").

После предъявления обвинений он бежал за границу и долгое время там скрывался. Шепелева задержали вечером 8 февраля 2018 года под Киевом. При себе у него было удостоверение "ДНР".

Печерский райсуд Киева по одному из эпизодов избрал меру пресечения бывшему народному депутату в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.