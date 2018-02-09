Шепелев о своем "похищении": "сильно били" и требовали информацию "на действующую власть"

Экс-депутат утверждает, что перед приездом СБУ его два дня удерживали в неизвестном месте.

Бывший народный депутат Александр Шепелев рассказал об обстоятельствах его задержания силовыми органами.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом экс-депутат сказал журналистам перед вынесением решения суда о закрытом режиме рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения.

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Он сказал, что перед задержанием его якобы "украли".

"Украли, можно сказать, одев мешок на голову, и посадили в машину. Представились - военная прокуратура, спецотдел, и два дня меня держали непонятно где, непонятно в каком месте", - сказал он.

"Требовали от меня информацию, какая у меня есть на действующую власть: есть у вас информация на Тимошенко, Порошенко, по Турчинову, по олигархам", - утверждает Шепелев.

"Меня били, меня сильно били. После того, как мое состояние пришло, скажем так, в негодность, меня так чуть-чуть поштопали, помыли, переодели в другую одежду, потому что одежда была вся в крови и грязная, и в лесу я оказался где-то в Конча-Заспе", - заявил экс-депутат.

По его словам, потом в Конча-Заспу по анонимному звонку приехала Служба безопасности Украины, после чего его доставили в следственный изолятор в Аскольдовом переулке.

"Я не видел тех людей, я не видел их, я просто слышал голоса, потому что их было много, они сначала, когда меня арестовывали, представились как военная прокуратура", - заявил Шепелев.