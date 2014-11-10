В Одессе волонтеры заявляют, что их офис забросали «коктейлями Молотова»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила лидер одесского движения "Волонтерская сотня" Далия Северин.

По ее словам, 8 ноября примерно в 2.00 неизвестные забросали «коктейлями Молотова» офис, расположенный на 1-м этаже нового бизнес-центра, который находится по Адмиральскому проспекту, 35а. Северин отметила, что действия преступников зафиксировала камера видеонаблюдения.

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«Подбежали двое парней в балаклавах. Раскрыли пакет, в котором – кирпичи. Один из злоумышленников кирпичами разбил оконное стекло. В это время среагировала охрана центра, и неизвестный убежал. Его напарник, очевидно решив выполнить заказ до конца, начал бросать бутылки со смесью, быстро поджигая фитили. В милиции сказали, что если бы охрана выбежала на несколько секунд позже, начался бы пожар, который очень тяжело было бы потушить», - рассказала волонтер.

Она отметила, что в помещении обнаружены 3 бутылки, которые разбились, но их содержимое «слава Богу, не загорелось».

В офисе, который волонтеры при содействии депутата Одесского областного совета Александра Борнякова получили в бесплатное пользование, находилось много дорогостоящих вещей (в том числе, термобелье натовского образца), предназначенных для отправки военным.

Как отметила Северин, сейчас устанавливается причиненный ущерб, от горючего вещества отстирываются вещи.

«Ущерб мог быть колоссальный, у нас много коробок – пустых и наполненных вещами, куча свитеров. И сам факт того, что это же - новый бизнес-центр», - акцентировала Северин.

Она отметила оперативную работу охранников и милиции, сотрудники которой быстро прибыли на место происшествия.

Северин предполагает, что «решили расправиться именно с "Волонтерской сотней"», так как ее отличает от других волонтерских движений ряд особенностей.

«У нас - классная сборная патриотов: болгары, гагузы, татары, евреи, украинцы, русские и даже несколько «афробандеровцев». Есть жители Киева, крымчане, граждане России. У нас люди разных религиозных убеждений: православные, протестанты, мусульмане, иудеи, мормоны. Есть и атеисты. И все вместе мы готовим посылки для солдат», - рассказала Северин.

По ее словам, сейчас одесская "Волонтерская сотня" объединяет около 400 человек.

За 4 месяца своего существования сотня оказала помощь различных воинских подразделениям.

«28 отдельной механизированной бригаде, 18 батальону территориальной обороны, 9 батальону территориальной обороны, 72-й бригаде, 79-й и 26-й бригаде, батальонам «Айдар», «Азов», «Днепр-1», «Донбасс», «Чернигов», «Тернопольщина», «Шторм», 808-му понтонно-мостовому полку, передавали помощь в Мариупольский аэропорт и многим другим. Наша помощь предметная и конкретная, мы сотрудничаем с разными волонтерами», - пояснила Северин.

По ее словам, в общей сложности, "Волонтерская сотня" оказала помощь более 6 тыс. украинским бойцам.

После вышеназванного происшествия Одесское городское управления ГУ МВД выделило для охраны офиса данного волонтерского образования трех сотрудников милиционеров.