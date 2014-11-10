В «Самопомочи» надеются, что коалиционное соглашение могут подписать уже в конце этой недели
Соглашение по созданию коалиции должно быть готово и обнародовано до конца недели.
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил кандидат в народные депутаты от "Самопомочи" Остап Еднак.
"Мы надеемся, что до конца этой недели этот документ представим общественности, что он будет согласован между всеми политическими силами и будет подписан", - заявил Еднак.
Читайте такжеКоалиция может насчитывать 305 депутатов - советник Президента
По его словам, политические силы не спешат подписывать документ, чтобы «в парламенте потом не чесать головы и не думать, что же мы такое написали, почему мы договорились».
Ранее представитель "Блока Порошенко" Виталий Ковальчук заявил, что участники переговоров по созданию парламентской коалиции ведут дискуссию о том, что членами коалиции могут стать и депутатские группы.