В «Самопомочи» надеются, что коалиционное соглашение могут подписать уже в конце этой недели

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил кандидат в народные депутаты от "Самопомочи" Остап Еднак.

"Мы надеемся, что до конца этой недели этот документ представим общественности, что он будет согласован между всеми политическими силами и будет подписан", - заявил Еднак.

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По его словам, политические силы не спешат подписывать документ, чтобы «в парламенте потом не чесать головы и не думать, что же мы такое написали, почему мы договорились».

Ранее представитель "Блока Порошенко" Виталий Ковальчук заявил, что участники переговоров по созданию парламентской коалиции ведут дискуссию о том, что членами коалиции могут стать и депутатские группы.