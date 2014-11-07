У Порошенко хотят, чтобы в коалицию вместе с фракциями вошли депутатские группы
Представитель "Блока Порошенко" Виталий Ковальчук заявил, что участники переговоров по созданию парламентской коалиции ведут дискуссию о том, что членами коалиции могут стать и депутатские группы.
Об этом сообщает INSIDER.
"Мы считаем, членами будущей коалиции должны быть депутатские фракции. И на сегодня уже проводим дискуссию, что членами коалиции могут быть депутатские группы", - заявил Ковальчук в эфире 5-го канала.
По его словам, окончательный вариант текста коалиционного соглашения может появиться в конце следующей недели.
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Ковальчук отметил, что сначала будет согласован текст такого соглашения, а затем, после того, как депутаты начнут осуществлять свои полномочия, может быть создана коалиция.
Ранее сообщалось, что вчера участники консультаций по формированию коалиции обсудили три блока проекта коалиционного соглашения. В ближайшее время может происходить легитимация утверждения определенных блоков.