У Порошенко хотят, чтобы в коалицию вместе с фракциями вошли депутатские группы

Об этом сообщает INSIDER.

"Мы считаем, членами будущей коалиции должны быть депутатские фракции. И на сегодня уже проводим дискуссию, что членами коалиции могут быть депутатские группы", - заявил Ковальчук в эфире 5-го канала.

По его словам, окончательный вариант текста коалиционного соглашения может появиться в конце следующей недели.

Читайте такжеВ коалицию предварительно попадают БПП, партии Яценюка и Садового – источник

Ковальчук отметил, что сначала будет согласован текст такого соглашения, а затем, после того, как депутаты начнут осуществлять свои полномочия, может быть создана коалиция.

Ранее сообщалось, что вчера участники консультаций по формированию коалиции обсудили три блока проекта коалиционного соглашения. В ближайшее время может происходить легитимация утверждения определенных блоков.