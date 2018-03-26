Москаль: ОБСЕ бездарно показала себя на Донбассе, ей не место на Закарпатье
Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что в Закарпатской области не нужны наблюдатели ОБСЕ, а также раскритиковал работу наблюдателей организации на Востоке Украины.
Соответствующее заявление чиновник сделал в интервью «Украинской правде».
«ОБСЕ знаю по Донбассу. Кроме конфликтных ситуаций ничего с ними не было. К работе – лентяи. Только сидят в ресторанах – пиво, водка, виски. Нахрен они нам здесь нужны? Я буду категорически против», - заявил Москаль.
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По словам председателя Закарпатской ОГА, ОБСЕ – это «организация, которая себя бездарно показала на Донбассе».
«Где их достижения? Они кого-то освободили из плена, что-то сделали? ОБСЕ будет только обузой на Закарпатье», - указал он.
Отметим, что Геннадий Москаль занимал должности председателя Луганской ОГА с сентября 2014 по июль 2015 года.
Напомним, 10 марта глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что ОБСЕ уже сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье. По словам Сийярто, в пятницу он получил письмо от Генерального секретаря ОБСЕ с сообщением, что организация установила постоянное присутствие в Ужгороде. Называлась даже количество лиц, входящих в миссию: 12.
В ОБСЕ в связи с этим заявили об усилении мониторинга в Ужгороде за недавние инциденты с нападением на офис Общества венгерской культуры Закарпатья, однако указали, что будут осуществлять наблюдение за ситуацией путем непрерывного патрулирования из Ивано-Франковска.