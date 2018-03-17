Россия в ОБСЕ обвинила Украину в "открытом вмешательстве" в свои внутренние дела

00:44, 17 марта 2018
Политика
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Россия считает, что Украина вмешивается в ее дела / фото УНИАН

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Об этом заявил постоянный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич, сообщается на странице представительства РФ в ОБСЕ в Twitter.

«Призываем Италию (председательствующую в ОБСЕ, - ред.), генсека ОБСЕ Томаса Гремингера, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, а также СММ ОБСЕ отреагировать на вопиющее решение Киева о недопуске российских граждан на территорию российских дипучреждений в Украине в день выборов президента России. Это - открытое вмешательство во внутренние дела России", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступа к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.

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