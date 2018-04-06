В Кабмине объяснили, почему договор о дружбе с РФ до сих пор действующий

Украинская сторона использует договор о дружбе с Россией в судебных исках против Москвы, потому что там она полностью признает территориальную целостность Украины.

В Кабинете министров пояснили, почему договор о дружбе и сотрудничестве с Россией до сих пор функционирует.

Об этом рассказала в эфире "5 канала" вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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На вопрос ведущего, действительно ли Украина должна определиться до осени, продолжать ли этот договор или нет, поскольку в ноябре истекает время действия данного соглашения, Климпуш-Цинцадзе сказала: "Это возобновление этой дискуссии, она идет уже довольно долгое время практически с начала агрессии РФ в Украине. Мы понимаем, что мы сейчас используем базу, которую мы можем использовать в наших судебных исках против РФ как раз ссылаясь, в частности, не только на нарушения международных многосторонних соглашений со стороны РФ, а непосредственно нарушение двустороннего соглашения – так называемого большого договора между Украиной и Россией. Акт о дружбе и сотрудничестве, что до этого времени действующий, именно потому, что там Россия признает нашу территориальную целостность и Россия там обязуется не нападать на украинское государство, и это есть прямое нарушение – это поведение РФ в течение этих четырех лет".

«Очевидно, что время его истекает. Он должен быть либо автоматически возобновлен, если стороны придут к такому соглашению, очевидно, что это такая очередная точка "Че", точка кульминации, когда необходимо будет, во-первых, сказать "хватит", во-вторых – понять, что здесь может быть серьезная игра РФ и она тоже сможет сманипулировать тем, как она ведет себя с точки зрения этого соглашения... Когда работала в парламенте, я предлагала отменить отдельные статьи в этом договоре, и это было возможно... Есть разные механизмы, есть разные способы, которыми можно действовать, и сейчас, очевидно, и наши дипломаты, и юристы, они оценивают риски и возможности того, как можно будет действовать», – сказала политик.