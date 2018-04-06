"Болезнь в головах": вице-премьера возмутило украшение для пасхальных яиц в виде матрешки (фото)
10:47, 06 апреля 2018Общество
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Продукцию, которая вызвала «моральный удар», вице-премьер-министр нашла в одном из магазинов.
Этикетка для украшения яиц, которую обнаружила чиновник / фото Иванна Климпуш-Цинцадзе, Facebook
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе обратила внимание на этикетку для украшения пасхальных яиц в российском стиле – в виде матрешки.
Как написала политик на своей странице в Facebook, продукцию, которая вызвала «моральный удар», она нашла в одном из магазинов.
«Государство это точно не может предотвратить - болезнь в головах...», – пишет чиновник.
фото Иванна Климпуш-Цинцадзе, Facebook
Климпуш-Цинцадзе также разместила фото с указанием производителя. «Буду благодарна за советы, может ли быть употреблен механизм, что не даст возможности таким вещам случаться в дальнейшем», – написала она.
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