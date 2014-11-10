Совбез США "очень обеспокоен" перемещением на Донбассе российской тяжелой техники
США выражают обеспокоенность сообщением о перемещении подконтрольных боевикам территориях Украины грузовиков с вооружением.
Об этом заявила секретарь Совета национальной безопасности США Бернадета Механ, сообщает Радио Свобода.
«Мы очень обеспокоены обострением противостояния на востоке Украины, а также многочисленными данными о том, что сепаратисты, которых поддерживает и обеспечивает Россия, перевозят в конвоях тяжелое вооружение и танки на передовую конфликта», - отметила она.
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Пресс-секретарь Совета нацбезопасности США подчеркнула, что любые попытки боевиков захватить территорию будут «вопиющим нарушением» минских договоренностей.
Механ призвала Россию прекратить поставки оружия боевикам, а также вывести из Украины своих военных.
9 ноября специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о передвижении на подконтрольных боевикам территориях Донецкой области грузовиков с тяжелым вооружением.