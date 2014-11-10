Совбез США "очень обеспокоен" перемещением на Донбассе российской тяжелой техники

Об этом заявила секретарь Совета национальной безопасности США Бернадета Механ, сообщает Радио Свобода.

«Мы очень обеспокоены обострением противостояния на востоке Украины, а также многочисленными данными о том, что сепаратисты, которых поддерживает и обеспечивает Россия, перевозят в конвоях тяжелое вооружение и танки на передовую конфликта», - отметила она.

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Пресс-секретарь Совета нацбезопасности США подчеркнула, что любые попытки боевиков захватить территорию будут «вопиющим нарушением» минских договоренностей.

Механ призвала Россию прекратить поставки оружия боевикам, а также вывести из Украины своих военных.

9 ноября специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о передвижении на подконтрольных боевикам территориях Донецкой области грузовиков с тяжелым вооружением.